Cinsel saldırıya indirimsiz ceza verildi, mağdur İstanbul Sözleşmesi vurgusu yaptı

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Tunceli’de hem okuyup hem de bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan üniversite öğrencisi Hatun K’yi (21) taciz ettiği iddia edilen Hüseyin P’ye “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçunu işlediği iddiasıyla takdir indirimi yapılmaksızın 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hatun K., “Beni istismar eden kişiye cesaret verenleri tanıyorum. Onlar İstanbul Sözleşmesi’ni de ortadan kaldırdılar. Takdir indirimi yapılmadığı için mutluyum. Kadınlar kendilerine yapılanları sineye çekmesin” dedi.

Tunceli’de üniversite öğrencisi Hatun K., (21) Kasım 2020’de çalıştığı işyerinde Hüseyin P’nin istismarına maruz kaldığını iddia ederek Emniyet’e ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından ismini vermek istemeyen 21 yaşındaki başka bir üniversite öğrencisi de aynı işyerinde çalışırken H.P’nin tacizine maruz kaldığını ve bu yüzden işten çıktığını iddia etmişti. Hüseyin P’ye “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçunu işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda savcı mütalaası da yer aldı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin P’ye iki yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlediğinden cezasını dörtte bir oranında artırarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Takdir indirimi yapılmadı.

"VAZGEÇMEYİN"

Kararın ardından konuşan Hatun K., “Şu an bile evimizde, işyerimizde, sokağımızda, okulumuzda kısacası hayatımızın her alanında hiç tanımadığımız birileri tarafından istismar edilebilir, şiddet görebilir, öldürülebiliriz. Çözüm için hepimizin elini taşın altına koyması gerek. Biz kadınlar haklı olduğumuz davamızdan asla vazgeçmemeliyiz” diye konuştu.