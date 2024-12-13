Cinsel saldırıya uğrayan ve öldürülen İnceyol davası görüldü: Önlem alınsa katledilmezdi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.12.2024 - 04:00

Oral, aylardır yakalanmazken cinsel saldırıya ilişkin açılan davanın duruşması dün görüldü. Davada Cihan Oral cinsel saldırı suçundan yargılanırken Ahmet A., Bülent O., İsmail Ö., tehdit şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yargılanıyor.

Mahkeme Cihan Oral’ın yakalama kararının devamına, Ahmet A’nın tutukluluk kararının devamına diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşma ise 6 Şubat’a ertelendi.

‘BİR AİLE YOK OLDU’

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, “Eğer bu adama yardım etmemiş olsalardı bu suç böyle rahatlıkla işlenmeyecekti. Ayşe silahla kaçırıldığını, tehdit edildiğini, korktuğunu söylediğinde gerekli soruşturma yapılsaydı ve gerekli tutuklama emirleri çıkarılmış olsaydı Ayşe ölmeyecekti. Çünkü Cihan adli kontrolle bırakıldı ve hiçbir önlem alınmadığı için Ayşe öldü. Sadece Ayşe değil, bir aile katledildi. Göz göre göre yapıldı” dedi.

Sakallı sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Aynı kolluk şu an sanığı bulamıyor. Dışarıda bir katil, bir tecavüzcü geziyor. Bir seneden fazla bu adam ortada yok. Bu duruşmada Bülent’in ifadesi alındı. Ama ifade birbirinden çok çelişkili. Sanık avukatları dosyanın diğer sanıklar bakımından ayrılmasını istedi. Biz de ‘Cihan üç gün sonra ortaya çıkar ve bu suçtaki birlikleri açıklarsa bizim bu durumu öğrenme şansımız yok. Çünkü Ayşe öldü ve bizim bazı şeylere cevap bulma şansımız yok, dosya ayrılamaz” dedik”