Çipetpet repliğiyle tanınan Arnavut Şevket kimdir? Arnavut Şevket neden yaşamını yitirdi, kaç yaşındaydı?
İstanbul'un kuşçuları belgeselinde saka kuşlarını taklit ederken kendinden geçen, kuşları anlatırken gözlerinin içi gülen Üsküdarlı Arnavut Şevket yaşamını yitirdi. Peki, Çipetpet repliğiyle tanınan Arnavut Şevket kimdir? Arnavut Şevket neden yaşamını yitirdi, kaç yaşında?
İstanbul'un kuşçuları belgeselinden ve bir operatör reklamından Arnavut Şevket ve Çipetpet Şevket olarak tanıdığımız Şevket Kopal, 95 yaşında yaşamını yitirdi. İşte, Şevket Kopal ile ilgili merak edilenler...
ÇİPETPET REPLİĞİYLE TANINAN ARNAVUT ŞEVKET KİMDİR?
Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğmuştur. Küçüş yaştan itibaren kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla ünlenmiştir. Saka kuşların kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör şirketinin reklamında oynamıştı. Bu reklam“2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.
İstanbul'da kaldığı huzurevinde vefat eden Şevket Kopal'ın 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedileceği belirtildi.
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