Çıra toplamaya gittiği ormanda kayboldu, 5 saat sonra bitkin halde bulundu

Rize’nin İkizdere ilçesinde çıra toplamak için gittiği ormanda kaybolan Yılmaz Ekşi (66), ekipler tarafından 5 saat sonra bitkin halde bulundu.

DHA
24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:43
Çıra toplamaya gittiği ormanda kayboldu, 5 saat sonra bitkin halde bulundu
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İkizdere ilçesinin Dereköy köyünde dün çıra toplamak için evden çıkıp ormana giden Yılmaz Ekşi’den haber alamayan ailesi 112 Acil' Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde Jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri Ekşi'nin kaybolduğu alanda arama çalışması başlattı.

5 SAATİN SONUNDA BULUNDU

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede 5 saat süren arama çalışması sonunda Ekşi, saat 22.30 sıralarında Dereköy köyü Saray Mahallesi yakınında ormanda bitkin halde buldu.

Ekşi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İkizdere Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 


Orman kayıp kayıp ihbarı

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