City's Nişantaşı AVM’den düşen tıp öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da City’s Nişantaşı AVM’nin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç, Kocaeli’nde son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da bulunan City’s Nişantaşı AVM’de dün yemek katının balkonuna çıkan Ege Berke Can Dönmez (23), metrelerce yükseklikten önce AVM’nin tabelasının üstüne, ardından da yola düştü.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Dönmez’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesine getirildi.
Cenazeye Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, ailesi, sınıf arkadaşları ve yakınları katıldı.
BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Cenazede gencin doktor babası Hakan Dönmez’in ve ailesinin güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Malta Mahallesi’ndeki Malta Merkez Camii’nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Ege Berke Can’ın cenazesi Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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