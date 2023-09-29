Ebeveynler dikkat ! Bu cümleler travma oluşturuyor

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:12

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:12

Words Matter adlı yardım kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, ebeveynlerin kullandığı bazı sözcükler çocuklar üzerinde travma yaratıyor. Çocukların yüzde 41'inin ebeveynleri, öğretmenleri ve hayatlarındaki diğer önemli kişiler de dahil olmak üzere yetişkinlerin sözlü tacizine maruz kaldığı ise çalışmanın en dikkat çeken noktası. İstatistiklere göre araştırmaya katılan 11-17 yaş arası çocukların yüzde 51'i her hafta aile ya da çevresinin sebep olduğu sözlü tacize maruz kalıyor. Ankete toplam 1000 genç katıldı ve katılımcılara yetişkinlerin ağzından duydukları en olumsuz ve kırıcı cümleleler soruldu.

Genel olarak cümleleler benzese de en sık duyulanlar:

"İşe yaramazsın" "Sen aptalsın" “Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun” “Sen değersizsin” "Senden utanıyorum"

şeklindeydi. Bulgulara göre sözlü tacize uğradığını söyleyen çocukların yüzde 46'sı bu cümleleri duyma sebeplerini kendilerinde aradıklarını ve kendilerini toplumda yetersiz hisssettiklerini belirtti.Katılımcılara ikinci bir soru olarak bu cümlelerin onlara ne hissettirildiği soruldu. Gelen cevaplar ise endişe, utanç ve korkuydu.