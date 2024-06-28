Cizre’de hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde seyir halindeki hafif ticari, tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesi tünel girişinde L.N. idaresindeki 22 BC 866 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan E.B. idaresindeki 73 EB 746 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan L.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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