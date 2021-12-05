CNN’den kovulan Chris Cuomo: 'Abime neden yardımcı olduğumu açıkladım'

CNN, yaptığı açıklamada, Chris Cuomo'nun 30 Kasım'da sonraki değerlendirmeye kadar görevinden süresiz olarak uzaklaştırıldığını hatırlatarak, saygın bir hukuk şirketi ile yürüttükleri değerlendirme sonucunda Cuomo'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Kanal, değerlendirme sırasında yeni verilerin de ortaya çıktığını ve Cuomo görevden alınsa da, soruşturmanın devam edeceğini vurguladı.

En az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddederken, partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

New York Başsavcılığının geçen ay açıkladığı belgelerde, Chris Cuomo'nun, Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.

ABD’de cinsel tacizle suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun CNN’deki işinden kovulan kardeşi Chris Cuomo, açıklama yaptı.

Ünlü haber sunucusu “CNN’deki görevimin bu şekilde sona ermesini istemezdim ancak size zaten abime neden ve nasıl yardımcı olduğumu açıkladım.Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN’de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım” dedi.

ABD SİYASETİNİN KÖKLÜ AİLELERİNDEN CUOMO’LAR

Demokrat partili Cuomo ailesi ABD siyasetinde siyasetçi yetiştiren bir aile olarak biliniyor. Andrew Cuomo, New York valisi olarak art arda 3 dönem seçilerek vali oldu ve baba Mario Cuomo, 1983 ile 1994 arasında 3 defa New York valisi olarak seçildi.







