CNN Türk stüdyoya kömür getirdi, profesör neye uğradığını şaşırdı: 'Ne yapabilirim ben bununla yani?'
İktidara yakınlığıyla bilinen CNN Türk'te, İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu’dan kömür hakkında bilgi verilmesi istendi ve stüdyonun ortasına kömür yığıldı. "Buyurunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye" sözleri karşısında Kuzu, "Ne yapabilirim ben bununla yani. Şöyle elimize alabiliriz…" diyerek yanıt verebildi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait bir maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
Olayda şu ana kadar 41 can kaybı açıklandı. 4'ü Bartın Devlet Hastanesi, 6'sı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere 10 işçinin tedavileri sürüyor.
CNN TÜRK STÜDYOYA 'KÖMÜR' YIĞDI
CNN Türk kanalında Bartın’da 41 işçinin öldüğü maden faciasının ardından yapılan yayında stüdyoya kömür yığıldı. Program konuklarından İTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cengiz Kuzu’dan kömür hakkında bilgi vermesi istendi.
Sunucu, Prof. Kuzu’ya “Buyrunuz ayağa kalkalım. Biz biraz daha yakından bakmak istiyoruz meseleye. Bu kömürün temel özellikleri neler?” diye sordu.
'NE YAPABİLİRİM BEN BUNUNLA?'
Kömürleri görünce şaşıran Kuzu, şöyle konuştu:
“Bu kömürün… İnternete baktığınızda görürsünüz. Zahmet etmişsiniz getirmişsiniz. Kalkmamı isterseniz kalkarım ama bu yüksek kalorili bir taş kömürüdür. 5700 kalorinin üzerindedir. Bunun asıl özelliği demir-çelik endüstrisinde kullanılır. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. İsterseniz kürekleyebiliriz ama maksadını aşan bir şeyin içine de girmeyi pek arzulamıyorum. Ne yapabilirim ben bununla yani. Şöyle elimize alabiliriz…”
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