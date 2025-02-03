Çocuğa ve köpeğe saldıran şahsa ilişkin yeni gelişme

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki H.N.K.'yi zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Çocuğun darbedildiği, köpeğin tekmelendiği anlar kameralara yansıdı.

Çocuğa ve köpeğe saldıran şahsa ilişkin yeni gelişme
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İHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:34

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, 16 yaşındaki H.N.K.'ye ve yanındaki köpeğine saldırdı.

Cadde ortasında yerde duran çocuğu zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

Çevredeki yurttaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen H.N.K.'yi tekrar darbetmeye başladı.

Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada H.N.K. ezilme tehlikesi yaşadı.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A. (21) Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.


Etiketler: #Ankara #darp #otomobil

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