Mucize kurtuluş: İkiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

Yayınlanma: 02.02.2025 - 20:57

Güncelleme: 02.02.2025 - 20:57

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bolu'dan Mudurnu istikametine giden İrfan Yazgan yönetimindeki 54 YD 133 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Turan Savaş yönetimindeki 14 GC 422 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle İrfan Yazgan’ın kullandığı otomobil ikiye bölünürken, diğer otomobil de savrularak yol kenarındaki fabrikanın duvarına çarptı.

İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle ikiye bölünerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İrfan Yazgan, kazayı yara almadan atlatırken, diğer otomobilin sürücüsü Turan Savaş yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.