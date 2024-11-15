Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranıyordu: Yakalandı!

Afyonkarahisar’da çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan S.C. adlı şahıs, jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranıyordu: Yakalandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:24

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede S.C. adlı şahsın, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler, şüpheliyi Bolvadin ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #cinsel istismar #Çocuk #şüpheli

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