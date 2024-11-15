Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranıyordu: Yakalandı!
Afyonkarahisar’da çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan S.C. adlı şahıs, jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede S.C. adlı şahsın, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Ardından şahsın peşine düşen ekipler, şüpheliyi Bolvadin ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #afyonkarahisar #cinsel istismar #Çocuk #şüpheli
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