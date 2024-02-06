Çocuğunu almak için gitmişti: Hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Öğretmenler İlkokulu'nda eğitim göre çocuğunu almak için okula gelen Murat Tosun isimli veli, 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de çocuğunu almak için gittiği okulun bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Murat Tosun (32) hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Derince'de Turgut Özal Caddesi'ndeki Kocaeli Öğretmenler İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi.
Okula çocuğunu almayan giden Murat Tosun, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken; bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tosun, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Servis şoförlüğü yaptığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Tosun, bu sabah hayatını kaybetti.
Polis, kaçan şüpheleri yakalamak için çalışma başlattı.
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