Çocuğunu istismar etmekle yargılanan Dr. Ender Saraç ikinci kez hakim karşısında: Anne şikayetçi olmadı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 14:52

Güncelleme: 30.04.2024 - 14:53

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ender Saraç avukatlarıyla birlikte geldi. Mağdur çocuk M.S. ile annesi Benan Saraç da duruşmaya geldi. Mağdur çocuk M.S., duruşma esnasında pedagog eşliğinde SEGBİS odasında bekledi.

Beyanı alınan anne Benan Saraç, cinsel istismar olayına bizzat şahit olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Çocuğum okula gitmeden iki hafta önce bana anlatmıştı. Böyle bir şey olabileceğine inanmadım, oğlumu sorguladım, konduramadım. Dolayısıyla hemen şikayetçi olmadım. Çünkü çocuğumun babasına sinirli olduğunu biliyordum. Ender Saraç, çocukların önünde benimle çok kavga ediyordu. Okulda rehber öğretmenler de neden şikayetçi olmadığımı sordular. Oğlumun babasına karşı sinirli olduğunu düşündüğüm için şikayetçi olmadığımı onlara da söyledim. Boşanma davası açmayı düşündüğüm dönemde oğlum bana bununla geldi. Kamuoyunda yanlış ithamlarda bulundular. Oğlumu bunun içine ben atmışım gibi. Anne olarak benim için en zor zamandı. Oğlumu yönlendirmedim."

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Benan Saraç, beyanının devamında, "Ben oğlumu ara ara sorguladığımda gerçeği bana ağlayarak anlattı. Böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi. Babasına karşı hayal kırıklığı içindeydi. Çocukların önünde benimle sürekli kavga ediyordu ve şiddet uyguluyordu. Ama hiçbir zaman darp raporu almaya gitmedim çünkü olayın basına yansımasını istemiyordum. Benim bunları para için yaptırdığım şeklinde algı yapıldı. Bu kesinlikle doğru değil. Cinsel istismar olmadığı için ben şikayetçi değilim. Olduğuna inansaydım şikayetçi olurdum" dedi.

Benan Saraç'ın beyanından sonra rehber öğretmenler de mahkemede tanık olarak dinlendi.

"HAYATIMI GERİ İSTİYORUM"

Müşteki ve tanık beyanlarına karşı kendisine söz verilen Dr. Ender Saraç, "Şiddet uyguladığım konusu kesinlikle yalan. Sadece bir kere oğlumun üstü kıyafetliyken, çok kötü koktuğu için kolundan tutup banyonun önüne kadar götürdüm, bir defasında da vegan olmuştu ve aç kaldığı için kıyamıyordum, çatala yemek koyup ağzına götürdüm şiddet dedikleri bundan ibarettir. Evde çıplak gezdiğim iddialarına da gülüp geçiyorum. Evin her yerinde kamera var. Maddi manevi zarara uğradım. Suçu işlemediğim barizdir. Hayatımı geri istiyorum. Bir an önce beraat etmek istiyorum ve normal hayatıma dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞA TEMSİL KAYYIMI ATANMASI İSTENDİ

Aile Bakanlığı avukatı, annenin şikayetçi olmaması nedeniyle mağdur çocuğa temsil kayyımı atanmasını talep etti. Savcı da mağdurun 15 yaşından küçük olması ve annesinin şikayetçi olmaması nedeniyle yargılama sırasında çocuğa temsil kayyımı atanmasını istedi.

Mahkeme, mağdur çocuğa, 15 yaşından küçük olması ve kendisini temsil edemeyecek olması nedeniyle temsil kayyımı atanmasına karar verdi.

Mahkeme, temsil kayyımı atanması için sulh hukuk mahkemesine müzekkere yazılmasına ve çocuğun bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.