Çocuğunu kurtaran anne, nehirde akıntıya kapılarak boğuldu
Erzurum'un Horasan ilçesinde ailesiyle piknik yaparken Aras Nehri'ne düşen oğlunu kurtarmak için suya giren anne Asuman Düztaş akıntıya kapılarak boğuldu. Çalışmalar sonucu anne Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kırkgözeler Mahallesi mevkisinde ailesiyle pikniğe giden Asuman Düztaş (32), oğlu Muhammet Lütfi'nin Aras Nehri'ne düşüp suda çırpındığını fark edince çocuğunu kurtarmak amacıyla suya girdi.
ÇOCUĞUNU KURTARDI AMA KENDİSİ KAYBOLDU
Bağrışmaları duyan baba Emrah Düztaş da suya atlayarak çocuğunu kurtardı, akıntıya kapılan anne Asuman Düztaş ise bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmasına başlarken AFAD ve SAK dalgıçları da suda arama yaptı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çalışmalar sonucu anne Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi otopsi için Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muhammet Lütfi Düztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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