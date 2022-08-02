Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi geçirdi

Düzce'de özel bir anaokulunun su dolu şişme havuzuna düşüp, boğulma tehlikesi geçiren Timurhan D. (3) görevlilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DHA
02 Ağustos 2022 Salı, 15:18
Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi geçirdi
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Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda, 2 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde yaz dönemine başlayan Timurhan D. burada su dolu şişme havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük Timurhan, görevlilerce havuzdan çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, Timurhan'a ilk müdahaleyi yaptı. Timurhan D., Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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