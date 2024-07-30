Çocuğunu tedavi için götürmüştü, kendi hayatını kaybetti

Aydın’ın rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren baba geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:01
Çocuğunu tedavi için götürmüştü, kendi hayatını kaybetti
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, İsmail Hakkı Tuncel (49) rahatsızlan çocuğunu tedavisi için hastaneye götürdü.

Hastanedeki tedavi sırasında bir anda fenalaşan Tuncel sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Acil Servis alanına alındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tuncel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tuncel’in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel’in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çine’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.


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