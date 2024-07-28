İstanbul'da özel hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

İstanbul Esenler’de özel bir hastanenin 6’ncı katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Hastane çalışanları ve hasta yakınları tedbir amaçlı hastaneden tahliye edildi. Yoğun bakımda tedavi edilen 6 hasta ise ambulanslarla farklı hastaneye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 28.07.2024 - 14:40
İstanbul'da özel hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
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Yangın, 11.30’da özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı hastanenin çatı katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanların yükselmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan poliklinik hastaları ambulanslara alınarak tedavilerine devam edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan 6 hasta ise ambulanslarla birlikte Bağcılar’da bulunan bir başka özel hastaneye sevk edildi. 

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Hastane önünde bekleyen çalışanlar ve hasta yakınları, yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgeden ayrıldılar.


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