Hapishanede olan ünlü yapımcı Harvey Weinstein hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:06

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:06

Bir süredir hapishanede olan Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein, birçok sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yapımcının temsilcisi Craig Rothfeld, Harvey Weinstein'ın Manhattan'daki Bellevue Hastanesi Hapishane Koğuşu'na transfer edildiğini söyledi.

Craig Rothfeld, "Diyabet, yüksek tansiyon, spinal stenoz, kalp ve akciğerlerindeki sıvı gibi pek çok sağlık sorunu için tedavi görüyor. Ayrıca, Bay Weinstein'ın COVID testi pozitif çıktı ve çift zatürreye yakalandı" dedi.

Harvey Weinstein, nisan ayındaki temyizde suçlamalardan biri hakkında mahkumiyet kararının bozulmasının ardından, diğer suçlamalarla ilgili Manhattan'da diğer suçmalarla ilgili yargılanmayı bekliyor.

Harvey Weinstein, hakkındaki suçlamalar 2017'de başladı. Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'te bir oyuncuyu tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2020'de New York'ta verilen mahkumiyet kararının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi dünya çapında bir tepkiye dönüşmüştü.

