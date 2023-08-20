Çocuk bezi ve ıslak mendil yüklü dorse alev alev yandı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 17:33

Güncelleme: 20.08.2023 - 17:41

Edinilen bilgilere göre, yangın, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Bedirli köyü yakınlarında meydana geldi.

Seyir halindeki TIR’ın çocuk bezi ve ıslak mendil yüklü dorsesi, bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, tırı dorseden ayırarak canını son anda kurtardı.

Dorse ise alev alev yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.