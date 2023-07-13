Kimyasal madde taşıyan TIR alev aldı: Yol trafiğe kapatıldı

Ankara-Gerede yolunda kimyasal madde taşıyan TIR bir anda alev aldı. Yol, bir süre trafiğe kapatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2023 - 16:04
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Ankara - Gerede yolunun Çamlıdere mevkisinde, İstanbul yönünde seyir halindeki bir TIR henüz bilinemeyen nedenle alev aldı. 

Yangının ardından olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik İstanbul yönünde bir süre tamamen durdu. Daha sonra ise yol trafiğe tek şeritten kontrollü olarak açıldı.


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