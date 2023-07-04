Seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı!

Batman'da seyir halindeyken alev alan belediye otobüsünde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs, kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:49
Seyir halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı!
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Batman'da Bayındırlık Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda öğle saatlerinde belediye otobüsü yandı.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.

İhbarla bölgeye, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Otobüs yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.


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