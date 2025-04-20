Çocuk görüş gününde kan aktı: Eski eşini bıçakla yaraladı!

Denizli’de eski eşlerin arasında çocuk görüş gününde başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle kendisini bıçakla yaralayan eski eşinin elinden aldığı bıçakla hem baldızını hem eski eşini bıçakladı.

Çocuk görüş gününde kan aktı: Eski eşini bıçakla yaraladı!
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İHA
Yayınlanma: 20.04.2025 - 13:15

Çivril ilçesi Menteş Mahallesi’nde, geçen yıl boşanan M.Ö ve S.F. çocuklarının görüş gününde ayrıldıktan belli bir süre sonra tekrar karşılaştı.

Eski koca M.Ö. çocuğunu tekrar görmek istedi. Talebi reddeden eski eşi S.F. ile M.Ö. arasında sözlü tartışma başladı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın büyümesiyle kadın S.F. arabada bulunan bıçak ile eski eşi M.Ö.’yü bıçakladı. Bıçaklı kavga esnasında adam eski eşinin elinden bıçağı alarak hem eski eşini hem eski baldızı N.P. bıçaklayarak yaraladı.

O arbedede ayırmak isteyen kaynana hafif bir şekilde bıçakla yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesine sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Ambulans #görüşme #Denizli

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