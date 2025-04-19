Karaman’da bir şahıs hamile eşini bıçakla rehin aldı:

Karaman’da eşi tarafından bıçakla rehin alınan 3,5 aylık hamile kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Girdiği bir iş yerinde kendisini de bıçakla yaralayan eş ise saatlerce süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Karaman’da bir şahıs hamile eşini bıçakla rehin aldı:
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İHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:53

Olay, öğle saatlerinde Karaman'ın Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Y.K. (35) isimli eş, kavga etmelerinin ardından evden ayrılarak babasının evine giden 3,5 aylık hamile eşi H.K.’yi evine getirmek için kayınbabasının evine gitti. Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini bıçakla rehin alan Y.K. daha sonra eşini Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine sokarak rehin aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Eşi tarafından rehin alınan kadın, polis ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonrası kısa sürede bıçakla hafif şekilde yaralanmış olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerinin 1.5 saatlik ikna çabaları sonrasında kollarından bıçakla kendisini yaralamış halde gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #rehin #KARAMAN

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