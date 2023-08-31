Çocuk istismarcıları dışarıda gazeteciler içeride... Ama Adalet Bakanının gündemi 'süresiz nafaka'!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:34

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

‘Süresiz nafaka’ konusunda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç, arabuluculuk sistemi getirilmesi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

“AİLE HUKUKUNU SİL BAŞTAN ELE ALACAĞIZ”

Tunç "Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.

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