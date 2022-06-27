Çocuk istismarı daha da arttı: 2021'de 16 bin 161 mahkumiyet kararı alındı

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:32

Çocukların cinsel istismarına yönelik suç sayıları yeniden yükselişte. 2021’de çocuğa cinsel istismar suçundan 16 bin 161 mahkûmiyet kararı alındı. 29 bin 822 karar sayısıyla son sekiz yılın rekoru kırıldı.

Adli Sicil İstatistiklerinin 2013-2021 dönemini kapsayan verilerinde çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2021 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde görülen davalardan toplam 29 bin 822 karar çıktı. Karar sayısı 2020 yılına oranla yüzde 32,55 arttı. 2021 yılında açılan davalardaki suç sayısı ise kayıtlara 20 bin 459 olarak geçti. Çocuğa cinsel istismar suçu kapsamında açılan dosyaların oranının, TCK uyarınca açılan tüm dosyalar içindeki oranının yüzde 0,7 olduğu bildirildi.

Çocuğa cinsel istismar suçundan 2021 yılında 20 bin 459 yeni dosyanın açıldığı ceza mahkemelerinden, 2020 yılından devredenlerin de aralarında olduğu toplam 29 bin 822 dosya karar bağlandı. Kararların 16 bin 161’ini hürriyeti bağlayıcı ceza, adli para cezası ve diğer mahkûmiyet kararları, 6 bin 992’sini ise beraat kararları oluşturdu. 2021’de 391 adet de “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı alındı.

GEÇEN SENE 7 BİN 190 ÇOCUK DOĞUM YAPTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Doğum İstatistikleri’ verileri de utanç tablosunu gözler önüne serdi. TÜİK verilerine göre geçen sene 7 bin 190 çocuk doğum yaptı. Bunun 117’sini 15 yaş altı çocuklar; 7 bin 73’ünü ise 15-17 yaş grubu oluşturdu. 2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı. Son 20 yılda 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488 oldu.