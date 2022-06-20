CHP'li İlgezdi'den 18 yaş altı doğum raporu: 'Açıkça çocuk istismarı var'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Türkiye’nin Utanç Tablosu Çocuk Anneler” raporunu kamuoyu ile paylaştı. İlgezdi, "Açıkça çocuk istismarı var" dedi.
Türkiye’de 2021’de dünyaya gelen 7 bin 190 bebeğin, 17 yaş altı çocuklardan doğduğunu söyleyen İlgezdi, “2021’de dünyaya gelen 117 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu kayıtlara geçerken 7 bin 73 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubundadır. Bu veriler çok açık ve net gösteriyor ki bu durum açıkça ‘istismardır’” tepkisini gösterdi.
İlgezdi’nin raporunda şu tespitler yer aldı:
- Şanlıurfa ilk sırada: 2021’de doğum yapan annelerin verileri incelendiği zaman 19 yaş altı doğum yapan annelerin illere göre dağılımında ilk sırayı 3 bin 809 doğumla Şanlıurfa alırken, sırasıyla İstanbul 3 bin 271, Diyarbakır 1618, Hatay 1436 ve Adana bin 374 ile takip etmiştir.
- 15 yaşından küçük: 2002-2021 yılları arasında dünyaya gelen 18 bin 165 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu kayıtlara geçmiştir. 2021 yılında ise dünyaya gelen 117 bebeğin annesi 15 yaşından küçüktür. Bu tür çocuk gebeliği vakalarının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediğini düşünecek olursak bu sayıların daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz.
- Tablo kötüleşecek:16-17 yaş aralığında evlenen 13 bin 139 kız çocuğu aynı zamanda “anne” adayıdır. 18-19 yaş aralığında ise 46 bin 522 kız çocuğu evlenmiştir. Evlilik verileri ve artan istismar vakaları TÜİK verilerinin doğruluğunu tartışmalı hale getiriyor.
- Cinsel istismardır: Daha çocuk yaşta eğitimden koparılan ve evlendirilmek zorunda bırakılan kız çocuklarımızın, “anne” olması çocuk sömürüsünün yani cinsel istismarın yaygınlığının da kanıtıdır.
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