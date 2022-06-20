CHP'li İlgezdi'den 18 yaş altı doğum raporu: 'Açıkça çocuk istismarı var'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 03:44

Türkiye’de 2021’de dünyaya gelen 7 bin 190 bebeğin, 17 yaş altı çocuklardan doğduğunu söyleyen İlgezdi, “2021’de dünyaya gelen 117 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğu kayıtlara geçerken 7 bin 73 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubundadır. Bu veriler çok açık ve net gösteriyor ki bu durum açıkça ‘istismardır’” tepkisini gösterdi.

İlgezdi’nin raporunda şu tespitler yer aldı: