Çocuk istismarı görüntüleriyle 'ticaret': Adreslerine baskın yapılan 4 kişi tutuklandı
Sosyal medya üzerinden çocuğun cinsel istismarına yönelik müstehcen görüntüleri para karşılığı satan veya satın aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Sosyal paylaşım uygulamasında, çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntüler paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "CEYDA" kod adlı Y.D.'nin görüntüleri grupta bulunan kullanıcılara para karşılığında sattığını belirledi.
Şüpheli Y.D.'nin banka hesap hareketlerinde yapılan incelemelerde istismar görüntülerini 4 kişinin satın aldığı belirlendi. Polis bugün İstanbul merkezli Konya, Kahramanmaraş ve Kars'ta tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 534 görüntü bulundu.
GÜLEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Konya'da gözaltına alınan ve özel bir hastanede hekimlik yapan A.A.'nın evinde yapılan aramada gizli bölmeye saklanan hard disk ele geçirildi. Hard diskten FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait sohbet adı altında gerçekleştirilen toplantılar esnasında kayıt altına alındığı anlaşılan çok sayıda video kaydı çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli dün Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli tutuklandı.
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