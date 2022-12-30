Çocuk parkında dehşet: Kaydırak demirlerine asılı halde bulundu

Manisa'da Ö.M. isimli bir şahıs, çocuk parkında kendisi asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
30 Aralık 2022 Cuma, 09:43
Çocuk parkında dehşet: Kaydırak demirlerine asılı halde bulundu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan yurttaşlar parkta korkunç manzarayla karşılaştı.

Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören yurttaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Ö.M.'nin kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti. 

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

 


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