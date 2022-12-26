İntihar sonrası çalışmaya devam ettiler: 'Hiçbir şey olmamış gibi...'

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:59

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde, bir zincir marketin çalışanı olduğu öğrenilen genç kadın, marketin şubesinin deposunda kendini astı.

İsmi öğrenilmeyen kadın çalışanı gören mesai arkadaşları, ipten indirerek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Hızla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OIayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin önüne gelen bir yurttaş, yaşanan intihar olayının ardından marketin yeniden hizmet vermesini eleştirdi.

Market sahiplerine tepki gösteren yurttaş, "Kartepe İstasyon Şok. Dün akşam maalesef bir tane kasiyer kendisini asarak canına kıydı. Bugün hiçbir şey olmamış gibi şube açık. Buradan Şok yöneticilerini kınıyoruz. Paranın kölesi bu kadar olunmaz, insan bari şubeyi 1 günlüğüne kapatır. Hiç mi çalışanınızın yasını tutmadınız? Yazıklar olsun size" dedi.