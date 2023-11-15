Çocuklara silah satan şüphelinin evine baskın düzenlendi!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 09:15

Güncelleme: 15.11.2023 - 09:15

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekipleri, bir istihbarat üzerine, Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 3. Sokak'ta bir şahsın çocuklara silah satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 tüfek, 1 tabanca, pala diye tabir edilen kesici alet, 1 cop ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.