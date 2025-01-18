Çocukları evdeyken balkonu ateşe verdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, sinir krizi geçirdiği iddiasıyla balkonu ateşe verdi.

Çocukları evdeyken balkonu ateşe verdi
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:01

Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde, sinir krizi geçirdiği öne sürülen bir kişi, çocukların da evde bulunduğu sırada balkonu ateşe verdi.

Durumu fark eden çevredekiler, hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürürken, evdeki çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.


Etiketler: #Ankara #Sincan #sinir krizi

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