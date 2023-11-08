Çocukların motosikleti 45 metreden aşağı düştü: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:08

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:08

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sille Ak Mahallesi Bağyolu Sokak’ta dün saat 21.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; henüz sürücüsü belirlenemeyen plakasız ve şase numarası kazınmış motosiklet, 45 metreden düştü.

Kazada, motosikletteki Yasin Gök (13), V.B.G. (13) ve S.İ. (13) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMLARI CİDDİ!

Yaralılardan V.B.G. Konya Şehir Hastanesi’ne, S.İ. ve Yasin Gök ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yasin Gök, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer 2 çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



