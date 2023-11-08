Feci kaza... Aracın kaldırımda sıkıştırdığı yayanın bacağı koptu!

Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:31

Güncelleme: 08.11.2023 - 08:36

İzmir'in Buca ilçesinde Dumluğınar Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; hızlı olduğu ileri sürülen Z.G. (50) yönetimindeki 10 AGJ 827 plakalı otomobil, sokktan caddeye çıkan 35 NIR 63 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerden biri savrulup, bu sırada yaya olarak bölgeden geçen E.U.’ya (35) çarptı. E.U., otomobille kaldırım arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağ bacağı kopan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücüler de hastaneye götürüldü.

ALKOL İDDİASI !

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü olduğu öne sürülen Z.G.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.