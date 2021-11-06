Çocukların tartışmasına aileler karıştı: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da çocuklar arasında oyun esnasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu. Türkiye ve Suriye uyruklu aileler arasında çıkan bıçak, taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

(DHA)
06 Kasım 2021 Cumartesi, 22:52
Çocukların tartışmasına aileler karıştı: Gözaltılar var
Abone Ol google-news

Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, birbirine komşu Türk ve Suriye uyruklu iki ailenin çocukları arasında oyun oynarken başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

İki ailenin haber vermesiyle gelen yakınlarının da katıldığı kavgada iki grup birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada İbrahim Al (21) sırtından bıçaklanırken, Hame Al ise taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 2 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi ise gözaltına aldı. Olayla ilgili polis, hastane ve kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler