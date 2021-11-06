Polis memuru, arazi kavgasında emekli polisi tabancayla vurarak öldürdü
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde polis memuru M.U. (47), arazi meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kardeşi İ.U.'yu bıçakla yaralayan emekli polis memuru Adnan Okur'u (59) tabancayla vurarak öldürdü.
Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’nde saat 14.00'de meydana geldi. İ.U. ile kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur arasında arazi anlaşmazılğı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Okur, İ.U.'yu bıçakla yaraladı.
İ.U.'nun kardeşi polis memuru M.U. da Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğsünden vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak M.U. jandarma tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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