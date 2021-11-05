Kırşehir'de dünürler arasındaki kavgada ölü sayısı artıyor

Kırşehir’de, dünürler arası yaşanan kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
05 Kasım 2021 Cuma, 09:52
Kırşehir'de dünürler arasındaki kavgada ölü sayısı artıyor
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Geçen ay Kırşehir'in Çukurçayır Mahallesinde meydana gelen olayda R.A., henüz bilinmeyen bir nedenle dünürleri ile tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan R.A., tüfekle dünürü olan A.Ç.,’yi olay yerinde öldürürken, S.Ç. ve kızı E.Ç.’yi ağır yaraladı. Katil zanlısı R.A. ise kovalamaca sonucu komşusunun evinin bahçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan S.Ç. de, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağırlaşan E.Ç. ise Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.


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