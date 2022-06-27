Kargoyla 'uyuşturucu' ticaretine 2 tutuklama
İzmir'de kargoyla sentetik hap teslim alan 2 şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Otomobil ile kaçarken kaza yapınca yakalanan şüphelilerin aracında 39 bin 200 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'in Konak ilçesinde kargo aracılığıyla sentetik hap ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 25 Haziran'da Ç.T. ve N.Ç. adlı 2 şüpheliyi takibe aldı.
'DUR' İHTARINA UYMADILAR
Daha sonra ekipler, ellerinde kutularla kargo şubesinden çıkıp, otomobile binen şüphelilerin durdurmak istedi. 'Dur' uyarısına uymayan 2 şüpheli, kaçmaya başladı.
Kaçış sırasında Ç.T. ve N.Ç.'nin bulunduğu araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler kazadan yara almadan kurtuldu, araçta yapılan aramada toplam 39 bin 200 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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