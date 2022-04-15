Çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz, boşandığı erkek tarafından katledildi
İzmir'de boşandığı Yasin P.'de kalan çocuklarını görmeye giden Remziye Tüysüz, battaniyeye sarılmış halde ölü bulunmuştu. Cinayete ilişkin Tüysüz'ün boşandığı Yasin P. ve ailesinden 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde boğulmuş ve battaniyeye sarılmış halde ölü bulunan Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. Tüysüz'ün eski kocası Yalçın P., cinayeti işlediğini itiraf etmiş, ailenin diğer üyeleri de olayla ilgili gözaltına alınmıştı.
Olay, 13 Nisan günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Remziye Tüysüz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gönderildi.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden babaanne Hanım P. ve Yalçın P.'nin küçük kardeşi Furkan P., emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Cinayeti işlediğini emniyette itiraf ettiği öğrenilen eski koca Yalçın P. ile kardeşi Osman P. ve babası Hanifi P.'nin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetle ilgili eski koca Yalçın P. ile kardeşi ve babası adliyeye sevk edildi.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Öldürülen kadının eski kocası Yalçın P.’nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, dün de benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürülmüştü.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
- Genelev hafriyatında tarihi hamam kalıntı
- 10 yıl önce öldürülen Dr. Ersin Arslan unutulmadı
- 'Bir de ekonomi kötü diyorlar' diyen gencin 'şok' anları
- Kadıköy'de 'nakliyeciler' ile 'galericiler' kavgası
- Şebnem hemşirenin ölümüyle ilgili yeni gelişme!
- 20 eczanedeki borcu ödedi
- Anayasa Mahkemesi, sağlık çalışanlarına
- Arnavutköy'de korkutan yangın!
- Konya'da 'şehri terk edeceksin' tehdidiyle işkence
En Çok Okunan Haberler
-
- Yılmaz Erbek Apartmanı sanığı: Tek suçlu ben miyim?
- Putin'in 2021 geliri açıklandı
- Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
- Resimleri 3 boyutlu canlandırıyor
- Cannes Film Festivali'nin programı belli oldu
- Emekli polis evinde ölü bulundu
- Marmaray’ın resmi hesabından Ongun'a ‘sübvanse’ yanıtı
- Otobüse son anda atlayan yolcu: Brooklyn Nets
- Rusya'da iş yapan şirketlerde iç huzursuzluk hakim
- Villarreal'e elenmenin faturası ağır oldu!