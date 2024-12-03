Çocukluk arkadaşını öldürmüştü... Davada yeni gelişme!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 13:59

Güncelleme: 03.12.2024 - 13:59

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde emlakçılık yapan Mehmet Ersin Ekinci (36), geçen yıl 29 Nisan'da, bir dönem aynı partide siyaset yaptığı, çocukluk arkadaşı Ferhat Özcan'ı (36) evine gidip tabancayla vurarak öldürdü.

Polise teslim olan Ekinci, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ekinci hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Ferhat Özcan'ın vücudunda 5'i öldürücü nitelikte 7 mermi çekirdeği yarası tespit edildiği, Ekinci'nin eve girdikten 4 dakika sonra çıktığı belirtildi.

"ARAMIZDA HUSUMET OLUŞTU"

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ersin Ekinci, öldürülen Ferhat Ekinci'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanık Ekinci hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ekinci, Ferhat Özcan'ın, eski kız arkadaşını seçim ofisinde işe aldığını, bu yüzden aralarında husumet oluştuğunu ve yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Duruşma, taraf avukatlarının yazılı savunma için süre istemesiyle ertelendi.