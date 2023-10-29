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Çok eşliliği savunan Yeniden Refah Partili Ali Yüksel 4. kez evlendi

Çok eşliliği savunan ve bir dönem üç eşinin olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel dördüncü kez evlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:35
Çok eşliliği savunan Yeniden Refah Partili Ali Yüksel 4. kez evlendi
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Çok eşliliği savunan Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel 74 yaşında dördüncü kez evlendi.

HalkTV'de yer alan habere göre, çiftin nikah şahitliğini ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptı.

"PİYASAYI PİÇLERLE Mİ DOLDURALIM?"

Bir dönem 3 eşinin olduğunu söyleyen Yüksel, Ağustos ayında Can Bursalı'ya verdiği röportajda "Evlenmek sadece cinsel zevk için değildir. Aynı zamanda çocukların anası babası belli meşru bir şekilde çoğalmasını sağlamak içindir. Adam da kadın da evlenmedi. Birincisi cinsel ihtiyacını nasıl giderecek? İkincisi; piyasayı piçlerle mi dolduralım?" demişti.

Eski Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın kayınbabası olan Ali Yüksel'in evli, 8 çocuk babası ve 10 torununun olduğu biliniyor.


Yeniden Refah Partisi Ali Yüksel evlendi

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