Kadir İnanır'ın cenaze töreni: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi içeri alınmadı

Türk sinemasının efsanevi ismi, 77 yaşında yaşamını yitiren Kadir İnanır için bugün saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni düzenlendi.

Usta oyuncunun naaşının tören için salona getirilmesiyle birlikte, salona gönderilen çelenkler sahneye yerleştirildi. Ancak tören sırasında objektiflere yansıyan bir ayrıntı kamuoyunun dikkatini çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın veda töreni için mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk salonun içine alınmadı. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengin salonun kapısına konulduğu ve içeriye sokulmadığı görüldü.

ÖZEL VE İMAMOĞLU'NUN ÇELENKLERİ SAHNEDE

Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk kapıda bekletilirken, törende diğer önde gelen isimlerin çelenklerine ise sahnede yer verildi.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından törene gönderilen çelenklerin doğrudan sahneye konulduğu kameralara yansıdı.