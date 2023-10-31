'Çok konuşuyorsunuz' dedi tüm yolcuları otobüsten indirdi

Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:40

Güncelleme: 31.10.2023 - 13:48

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüs, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi.

‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indiren şoför, yoluna boş şekilde devam etti. Araçtan inen yolcular mağdur oldu. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti. O anlar yolcunun kamerasına yansıdı.

“ŞOFÖRÜN YAPTIĞINI YANLIŞ BULUYORUM”

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen yurttaşlar, “Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. ’2-3 kişi konuştu’ diye herkesi indirme lüksü yok. Bir çok kişi mağdur oldu" dediler.

Öte yandan, Burulaş’ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.