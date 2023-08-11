Yayınlanma: 11.08.2023 - 14:05

Güncelleme: 11.08.2023 - 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Kıvılcım Kılıç oldu. Kıvılcım Kılıç'ün yaşamı yurttaşlar tarfından merak edildi. Peki, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Kıvılcım Kılıç kimdir? Kıvılcım Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

KIVILCIM KILIÇ KİM?

Kıvılcım Kılıç, 1970 yılında, Ankara'da doğdu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Avrupa Birliği üzerine Yüksek Lisans yaptı.

1991 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girerek çeşitli görevler üstlendi. 2010-2012 yıllarında TBMM Dışişleri Komisyonu Danışmanlığı'nda Daire Başkanı ve bu unvanla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danışmanı olarak görev yaptı, 2012 yılında Diplomasi Akademisi Başkanlığı, 2012-2015 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 20 Ağustos 2015 - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında Priştine Büyükelçisi oldu. 2019-2021 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü (Avrupa Konseyi ve İnsan Haklarından sorumlu) olarak görev aldı.