AFAD'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır
AFAD, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili, "8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.
AFAD, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
"Bugün, saat 08:41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE, STK ve Emniyet Ekiplerinden; 412 personel 77 araç 15 ambulans hızla sevk edilmiştir.
8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
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