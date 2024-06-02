AFAD'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır

AFAD, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili, "8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 12:54
AFAD'dan 'Küçükçekmece' açıklaması: 8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır
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AFAD, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Bugün, saat 08:41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE, STK ve Emniyet Ekiplerinden;  412 personel  77 araç  15 ambulans hızla sevk edilmiştir.

8 vatandaşımız enkaz altından sağ olarak çıkarılmış; 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimizin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."


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