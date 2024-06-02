Enkaz altında kalan bir yurttaş hayatını kaybetmişti... Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahellesi'nde sabah saatlerinde 1 kişinin hayatını yitirdiği, 2’si ağır 8 kişinin yaralandığı çöken binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk gözaltına alındı.

ANKA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:32
Enkaz altında kalan bir yurttaş hayatını kaybetmişti... Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
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Sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı, 3 kişilik bilirkişi oluşturuldu. Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis de bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü gözaltına aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binanın 36 yıl önce yapıldığı, kaçak 1,5 kat eklenen binanın mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığını açıklamıştı.


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