Çöken yol onarılırken tekrar çöktü, işçiler ölümden döndü
Adana’da sağanak yağışların ardından Seyhan Nehri kenarındaki yolda meydana gelen göçük onarılırken bir kez daha göçtü. İş makinesiyle nehre devrilen işçiler ölümden döndü.
Bir haftadır aralıklarla devam eden sağanak ve dolu birçok ilde olduğu gibi Adana’da da hayatı olumsuz etkiledi. Pazar günü öğleden sonra şehrin birçok noktasında yağmur ve dolu nedeniyle bu baskınları oluştu. Seyhan Nehri üzerinde hızlı tren hattı projesi çerçevesinde inşa edilmeye başlanan köprü nedeniyle suyun yönü geçici olarak değiştirildi.
Pazar günü bölgede nehir kıyısında yer alan yürüyüş yolunda çökme yaşandı. Aynı yerde dün Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Nehrin suyu şiddetli bir şekilde akması ve toprak zeminin de yağmur nedeniyle yumuşaması sonrasında tekrar ani bir çökme yaşandı.
İş makinesi bir anda nehre devrilirken, araçtaki 2 işçi yüzerek kurtulmayı başardı. İşçiler, tedbiren belediye şantiyesindeki revire götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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