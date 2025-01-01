Colani’nin ‘tuğgeneral’ atadığı Türk, terör listesindeydi: Bir gecede listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ’nin lideri Colani, ‘Muhtar Türki’ kod adlı Türk vatandaşı Ömer Çiftçi'yi yeni Suriye Ordusu'na ‘tuğgeneral’ olarak atamıştı. Atama sırasında İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’ listesinde olan Çiftçi’nin listeden kaldırıldığı ortaya çıktı.
Suriye’de Esad yönetiminin terör örgütü HTŞ öncülüğünde cihatçı silahlı gruplar tarafından devrilmesiyle birlikte "yeni" ordu için yapılanma devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı’nın ‘Terör Arananlar’ listesinde ise 13 HTŞ ve 27 El Kaide militanı bulunuyor.
Öte yandan, Suriye’de yönetimi şekillendirmeye çalışan HTŞ’nin lideri ‘Colani’ adıyla bilinen Ahmet Eş Şara, çeşitli atamalar yapmaya devam ediyor.
Bu atamaların arasında yer alan ‘Muhtar Türki’ kod adlı Türk vatandaşı Ömer Çiftçi, Colani tarafından tuğgeneral olarak atandı.
Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’ listesinde olduğu ortaya çıktı.
Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Çiftçi’nin ismi İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terör Arananlar’ listesinden, haberin ortaya çıkması üzerine, bir gecede kaldırıldığı ortaya çıktı.
İddiaya göre kaldırma kararı içişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla yapıldı.
Türkiye bölgede geçmişte faal olan El Kaide’yi ve Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ’yi 2018'de terör örgütü olarak ilan etmişti.
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