Colani'den seçim açıklaması: '4 yılı bulabilir'

Suriye'de yönetimi ele geçiren terör örgütü lideri 'Colani' ismiyle bilinen Ahmet eş-Şara, ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının üç yıla kadar sürebileceğini ve köklü değişikliklerin 1 yıl alabileceğini ifade ederek, ilk meşru seçimlerin düzenlenmesinin 4 yılı bulabileceğini belirtti.

Colani'den seçim açıklaması: '4 yılı bulabilir'
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İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 18:43

Suriye'de yönetimi ele geçiren terör örgütü lideri 'Colani' ismiyle bilinen Ahmet eş-Şara, seçim takvimi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Colani, Arap basınına verdiği röportajda yeni bir anayasanın hazırlanmasının üç yıla kadar sürebileceğini ve köklü değişikliklerin 1 yıl alabileceğini ifade ederek, ilk meşru seçimlerin düzenlenmesinin 4 yılı bulabileceğini belirtti.

ABD'YE 'YAPTIRIM' TALEBİ

Suriye’deki Rusya’ya ait askeri üslere de değinen Şara, Rusya ile stratejik çıkarları paylaştığını belirtti. ABD’de başkan seçilen Donald Trump hakkında ise Şara, Trump yönetiminin Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldıracağını umduğunu söyledi.


Etiketler: #suriye #Colani #Anayasa #Seçim

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