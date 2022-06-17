'Cono' aşiretinin yaşadığı mahallede drone uygulaması
Adana'da çok sayıda polis, Cono Aşireti'nin yaşadığı mahallede drone ile uygulama yaptı. Metruk binalar ve şüpheli araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde Cono Aşireti'nin yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde uygulama yaptı.
Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalleye giren çok sayıda ekibe, dronla da havadan destek verildi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Mahalledeki metruk binalar ve şüpheli araçlarda arama yapan ekipler 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram bonzai ele geçirdi. Ayrıca uygulamada 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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